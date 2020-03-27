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Cami avlusunda namaz kıldılar

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

27.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:33
Cami avlusunda namaz kıldılar
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak Esenyurt'ta bulunan Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel

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