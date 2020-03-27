CAMİ AVLUSUNDA NAMAZ KILDILAR
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.
27.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:38
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak Esenyurt'ta bulunan
Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.
Görüntü Dökükü:
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-Camiden görüntü
-Avluda namaz kılan
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Kaynak: DHA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel