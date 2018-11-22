İzmir
'in Konak
ilçesinde sokakta yaşadığı öğrenilen kişi, cami avlusunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karataş
Semtindeki Hacı Cevat Başçı Camisi'nin avlusunda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, isminin Demir Özbayrak (53) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ise Özbayrak'ın vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanmadı.
Sokakta yaşadığı öğrenilen Demir Özbayrak'ın ara sıra geldiği Hacı Cevat Başçı Camisi'nin avlusunda sabahladığı belirtildi.
Özbayrak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Karataş,İzmir,Konak
22 Kasım 2018 Perşembe 14:53