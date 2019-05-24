Cami bahçesindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Cami bahçesindeki aracın üzerine ağaç devrildiOlayın iftar saatinde olması olası bir can kaybını önledi
İSTANBUL - İstanbul
Eyüpsultan'da cami bahçesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Araç
kullanılmaz hale gelirken, olayın iftar saatinde olması olası bir can kaybını önledi. Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Göktürk
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkez
Camii'nin bahçesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç devrildi. Rüzgarın ve yağışın etkisiyle devrilen ağaç, arabayı kullanılmaz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda ağaç kesilerek arabanın üzerinden kaldırıldı."Ezmiş arabayı"Olay anını gören bir vatandaş, "Yağmur yağarken bir baktık ki ağaçlardan biri beyaz bir arabanın üzerine yıkılmış. Ezmiş arabayı. Yaralanan yoktu ama o alanı dallar falan kapattı. Kökü çürümüş eski ağaç. Araba
park yerindeydi. Bizim gördüğümüz kimse yoktu" dedi.
3. Sayfa
Kaynak: İHA