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Cami cemaatinden ramazan yardımı

Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi cemaatince, ramazan boyunca 13 bin 350 kişiye sahur ve iftariyelik ulaştırılacak.

Cami cemaatinden ramazan yardımı
30.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:42
Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Camisi cemaatince, ramazan boyunca 13 bin 350 kişiye sahur ve iftariyelik ulaştırılacak.
İhya Vakfı açıklamasına göre, cami cemaati, vakıf ve Sümbül Valide Sultan Kız Kur'an Kursu çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara ve diğer muhtaçlara yardım için harekete geçti.
Evlerinden çıkamayan yaşlılara sahur paketi ulaştırılırken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar veriliyor.
Sümbül Efendi Camisi Kurra Hafızı İbrahim Yıldırım, koronavirüs sebebiyle camilere cemaatle girilemediğini ve kursların tatil edildiğini hatırlatarak, "Cemaatimizden durumu iyi olanlar ve geçmişlerine hayır dua göndermek isteyenler bizleri kırmadı ve bu sürece dahil oldular. İmkanları dahilinde yaptıkları yardımlarla biz burada her gün 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocamustafapaşa, Güncel, Haber

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