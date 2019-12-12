Haberler » 3. Sayfa » Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler

Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı

Büyükçekmece'de İbrahim Sancak Camii'ndeki muslukları çalan şahıs, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

12.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:38Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı
'de İbrahim Sancak Camii'ndeki muslukları çalan şahıs, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Büyükçekmece Mahallesi'nde İbrahim Sancak Camii'nde son zamanlarda ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları üzerine Büyükçekmece Belediyesi tarafından camiye kamera sistemi kuruldu. Önceki gece saat 01.40 sularında camiye gelen A.A., belediye tarafından kurulan kamera sistemindeki iki kamerayı devre dışı kırarak muslukları söküp kaçtı. Ancak devredeki diğer kamera görüntülerinden hırsızın kimliğini tespit eden polis, kısa sürede A.A'yı yakaladı. Polis muslukları satın alan hurdacıyı da gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesinde hakim karşısına çıkan A.A., tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimarsinan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:16 29 yıldır ODTÜ'de olan 'tr' uzantısı yetkisi fiilen BTK'ya geçti - Haberler
19:15 'Türkiye, tam bağımsız savunma sanayi yolunda devam edecektir' - Haberler
19:05 Pakistan: Yüzlerce avukatın saldırdığı hastanede üç hasta öldü - Haberler
19:04 Savunma Sanayi İcra Komitesi: "Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler... - Haberler
19:03 Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu - Haberler
18:46 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Haberler
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Haberler
18:04 Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti - Haberler
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Haberler
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Haberler
12.12.2019 19:21:33