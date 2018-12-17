Cami Çıkışında Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Yaralandı

Samsun
'un Canik
ilçesinde cami çıkışında bisikletle evine dönerken silahlı saldırıya uğrayan imam yaralandı. Yavuz Selim Mahallesi
'ndeki Ayşe Hatun
Camisi imamı Kerim Işıtan, yatsı namazının ardından evine dönmek için bisikletiyle yola çıktı. Işıtan, ara sokağa girerken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Sol bacağından tabancayla yaralanan Işıtan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Işıtan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yavuz Selim Mahallesi,Canik,Samsun
Kaynak: AA