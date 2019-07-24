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Cami, çocuklar ve aileler buluştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" programı düzenlendi.

24.07.2019 14:41 Cami, çocuklar ve aileler buluştu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan "Cami, Çocuk ve Aile Buluşması" programı düzenlendi.

İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde düzenlenen programa İlçe Müftü Vekili Mustafa Tunçeli, müftülük personeli, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan Müftü Vekili Tunçeli, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitiminin çocuklar için önemine değindi.

İlçe merkezinde cami ve kuran kurslarında okuyan bin 500 öğrencilerin hep birlikte yaptıkları duanın ardından ilahiler okundu.

Öğrencilere dondurma ikramının yapılmasının ardından program sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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