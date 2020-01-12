Haberler » 3. Sayfa » Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki - Haberler

Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki

Iğdır'da cami duvarına sprey boya ile yazılan çirkin yazıya, vatandaşlar tepki gösterdi.

12.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:45Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki
'da cami duvarına sprey boya ile yazılan çirkin yazıya, vatandaşlar tepki gösterdi.

Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan Ulu Cami duvarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boya ile yazılan yazıya çevre sakinleri ve vatandalar tepki gösterdi. Cami duvarına yakışmayacak şekilde küfür içerikli yazının yazılmasına tepki gösteren vatandaşlar, bu yazıyı yazan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi. İzzet Eyüpoğlu isimli vatandaş, "Kendini bilmez ve aile terbiyesi almamış bir kişiden başka kim olabilir ki. Cami duvarına böyle bir yazı yazılır mı. Bu yazıyı yazanlar şizofren veya hastadır. Halkın devamlı geçtiği ve görebileceği bir yere bu tür yazının yazılması hiç hoş bir görüntü değil. İnsan birazcık duyarlı olur" dedi.

Yazıyı yazan kişi yada kişilerin cezalandırılmasını isteyen Eyüpoğlu, "Bu yazıyı yazanlar cezasız kalmasın. Bu şekilde yazı yazıp hiçbir şey olmamış gibi sırtını dönüp gitmesinler. Iğdır halkına büyük bir terbiyesizlik yapılmıştır. Yakınlarda muhakkak kamera vardır. Yetkililerden bu konuyu araştırmalarını, bu yazıyı yazan kişi veya kişilerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:36  "Beni kandırıyorsunuz" deyip esnafa bıçak çekti, gözaltına alındı - Haberler
11:30  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haberler
11:28  Türk edebiyatının "Beyaz Kartal"ı Bahaettin Karakoç'u eserleriyle yaşatıyorlar - Haberler
11:24  Metruk binada çıkan yangın korkuttu - Haberler
11:22  Japonya'da görme engelli yolcu trenin altında kaldı - Haberler
11:01  Trump'a suikast girişiminde bulunacağı iddia edilen İranlı şahıs, evinin yakınında yakalandı - Haberler
10:49  Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı - Haberler
10:39  Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor - Haberler
09:21  Günler sonra İranlı General Süleymani'nin ölmeden önce üzerindeki eşyalar ortaya çıktı - Haberler
08:18  Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi - Haberler
12.01.2020 11:48:18