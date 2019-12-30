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Cami giderlerini karşılayan binaya yıkım kararı

Afyonkarahisar'ın Ataköy Mahallesinde 30 yıl önce vatandaşlar tarafından caminin giderlerinin karşılanması amacıyla yaptırılan bina için Afyonkarahisar Belediye meclisinden yıkım kararı çıktı.

30.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:07 Cami giderlerini karşılayan binaya yıkım kararı
Afyonkarahisar'ın Mahallesinde 30 yıl önce vatandaşlar tarafından caminin giderlerinin karşılanması amacıyla yaptırılan bina için Afyonkarahisar Belediye meclisinden yıkım kararı çıktı.

Yaklaşık 2 ay önce belediye meclisinden çıkan karar nedeni ile üzüntülü olduklarını dile getiren köylüler, buranın neden yıkım kararı alındığını bilmediklerini söyledi. Ataköy Mahallesinde mevcut binanın en sağlam binalardan birisi olduğunu savunan köylüler, burasının yıkım gerekçesinin, binanın ruhsatı olmadığı yönünde bir gerekçeyle yıkılacağını ve yeşil alana dahil edileceğini iddia etti.

Konu ile ilgili olarak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'la irtibat kuran köylüler, bina ile ilgili olarak binanın yıkılmasını istemediklerini ilettiler. Toplamda 4 daire ve 2 dükkandan oluşan binanın, daha düne kadar içerisinde kiracıların olduğunu ve bu zamana kadar da düzenli olarak muhtarlığa kiralarını ödediklerini ifade eden vatandaşlar, burada bina içerisinde oturanların önce sularını kestiklerini, sonra da elektriklerini keserek zorla çıkartıldıklarını ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Ataköy, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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