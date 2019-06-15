Cami girişinde fenalaşan yaşlı adam öldü

Düzce
'de eşiyle bir camiyi temizlemeye geldiği esnada, cami girişinde fenalaşan 80 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, önceki gün temizlik işçisi Hatice Uğurlu
(75), eşi Hasan Uğurlu (80) ile Çay Mahallesi
'nde bulunan Çay Camisi'ni temizlemek için cami girişine geldi.
Ayakkabılık bölümünde fenalaşan Hasan Uğurlu, bir anda yere yığıldı.
Yanında bulunan eşi Hatice Uğurlu, çevredekilerden yardım isteyerek eşine ilk yardımda bulunmaya çalıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Uğurlu, daha sonra otopsi için ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine morguna kaldırdı.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin cami girişine gelişi ve Hasan Uğurlu'nun bir anda beton zemine düşmesi yer alıyor. Görüntülerde, Hatice Uğurlu'nun eşinin yüzünü su ile yıkayarak halı üzerine alması ve bu sırada yaşadığı panik yer alıyor.