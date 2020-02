CAMİ HALISI İŞİN EHLİNDEN ALINIR.

Ferah Nur Halı, cami halısı sektöründe 60 yıldır hizmet veren güvenilir ve köklü bir firmadır. Türkiye ve dünya genelinde binlerce cami halısı yüzlerce otel halısı referansına sahiptir.

Bugüne kadar müşterilerine kaliteli hizmet vermiş bir firmadır. Cami halısı üretim ve montajında müşteri memnuniyetini temel alan firma, aile - çalışan anlayışıyla hizmetlerini en üst noktaya çıkarıyor. Ferah Nur Halı cami halısı üretiminden montajına her şey dahil fiyatlarla 32 ülkeye ve Türkiye'nin her yerine, her bütçeye ve her zevke uygun cami halısı fiyatlari ile üretiyor.

CAMİ HALISI NASİL OLMALI

1960 yılında el halısı imalatı ile yola çıkan firma üç kuşaktır Türkiye'nin en iddialı, en kaliteli ve en güzel cami ve otel halılarını özel tasarımlarla üretiyor. Yün cami halısı, akrilik cami halısı ve polipropilen cami halısı olmak üzere her bütçeye uygun, her iklime uyumlu cami ve otel halıları üretiyor.

HİZMET KALİTESİ NASIL?

Türkiye'nin en çok tercih edilen ve beğenilen isteğinize ve ihtiyacınıza, maddi gücünüze bağlı tercihlerle yün cami halısı ya da akrilik cami halısı türlerini en uygun cami halıları na sahip olmanız mümkün. Ferah Nur halı verdiği hizmetlerle yüzünüzü güldürüyor. Müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiş samimi ve güvenilir bir firma olarak karşımıza çıkıyor.

CAMİ VE OTEL HALISINİ NASIL ALMALIYIZ?

Cami halısı ve otel halısı ihtiyaçlarınızda Ferah Nur Halı size yüzlerce renk binlerce desen ve onlarca kalite sunuyor. Tamamen sizlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli ve ekonomik halılar üretiyor. Edirne'den Kars'a, Avrupa'dan Asya'ya en güzel cami halısı modellerini ve otel halısı modellerini her şey dahil fiyatlarla ayağınıza seriyor. Hizmet öncesi ve sonrasında sahip olduğunuz halının arkasında duruyorlar. Tercihiniz ister akrilik cami halısı ister yün cami halısı olsun camilere en uyumlu halılarıFerah Nur Halı en uygun cami halısı fiyat için bizimle irtibata geçin.