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Cami imamı borçları ödediği bakkalın veresiye defterini yaktı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde özellikle evlerine kapanan vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için bakkala olan borçlarını ödeyip, veresiye defterini de yaktı.

09.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:21
Cami imamı borçları ödediği bakkalın veresiye defterini yaktı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, koronavirüs nedeniyle yaşanan zor günlerde özellikle evlerine kapanan vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için bakkala olan borçlarını ödeyip, veresiye defterini de yaktı.

Başiskele Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, caminin yanında bulunan bakkal ile görüşerek veresiye defterini satın aldı. Kendisi ve birkaç hayırseverin desteği ile vatandaşların borcunu kapatarak veresiye defterini alan Kadir Çelikiz, defterde kimlerin isimlerinin yazılı olduğunu görmemek için de açıp bakmadı. Kadir Çelikiz caminin yakınındaki boş arsada defteri yırtıp tahta kasanın içerisine atarak ateşe verip yaktı.

'BİZ BİZE YETERİZ'

Kadir Çelikiz satın aldığı veresiye defterini yakarken, "Mahalle bakkalı Selim abimizin 20-30 yıllık veresiye defterini hiç içine bakmadan yırtıp yaktık. Burada süreç önemli. Hayırlara vesile olsun. Artık mahallede veresiye defteri yok. Rabbim maddi manevi destek olanlardan razı olsun. Allah'a emanet olun. Biz bize yeteriz." dedi.

'BORCU YÜZÜNDEN MARKETE GELEMEYEN OLMASIN'

Salgının olduğu dönemde insanlara destek olmak istediklerini ifade eden Kadir Çelikiz, "Ben ve eşim daha önce birer maaşımızı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladık. Koronavirüs döneminde insanların en büyük ihtiyacı gıda ihtiyacı. Borcu yüzünden markete gelmeyen olmasın diye ben ve 2-3 arkadaşım böyle bir şey yapalım dedik. Ciddi bir pazarlık yaptık. Uzun yıllardır biriken borçlar da vardı. Miktarı söylemek doğru olmaz ama yüksek bir oranda ödeme yaptık. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.


- Kocaeli

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Başiskele, Kocaeli, Güncel
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