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Cami inşaatından düşen işçi öldü

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen işçi Murat Yıldız (22), yaşamını yitirdi.

19.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:38Cami inşaatından düşen işçi öldü

BURSA'nın ilçesinde, cami inşaatının 3'üncü katından beton zemine düşen işçi Murat Yıldız (22), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Doburca Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Yıldız, cami inşaatına gelerek, duvarlara sıva yapmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yıldız, 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaklaşık 12 metreden düşen Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Murat Yıldız'ın yakınları, cami inşaatına gelerek, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Murat Yıldız, Osmangazi, Sabah, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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