Cami inşaatından kablo hırsızlığına tutuklama

İstanbul
Havalimanı'nda yapımı süren cami inşaatından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 Haziran
'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve inşaat alanından fiber optik kablo çaldıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklandı.
Ayrıca yaşanan kovalamaca sırasında dur ihtarına uymayan şüphelilerden 2'sinin ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildiği, tedavilerinin yapıldığı ve 7 şüphelinin benzer suçlardan 42 kaydının olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında firari bulunan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
5 Haziran
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