Cami İnşaatından Spiral Makinesini Çaldılar

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde inşaat halindeki camiden spiral makinesini çalındı. Polisin motosikletli 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Olay, Huzur Mahallesi
Papatya Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatına meydana geldi. İnşaatta çalışan işçiler, spiral makinesinin koydukları yerde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. Polisler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, motosikletli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
- Bursa
İnegöl,Bursa
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:37