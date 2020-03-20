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Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü

Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs nedeniyle tedbirler sürerken, Van'da cuma namazı kılmak için camilere gelen vatandaşlar, kapıya asılan yazıları görünce geri döndü.

20.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:54

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye 'ye de sıçradı. Şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Vanlılar da sokağa çıkmaya korkarken, cuma namazı öncesi camilerin kapısı kapandı.

CAMİ KAPILARINA YAZI ASILDI

Kentte bulunan camilerin kapılarına "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" şeklinde yazılar yazıldı. Cami imamı tarafından ise "Ev veya iş yerinizde öğle namazlarınızı kılıp, milletimizin karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizi, ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık, musibetlerden korusun" şeklinden anons yaptı.

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü

KİLİTLİ CAMİ KAPISINI ZORLADILAR

Cuma namazını kılmak için gelen bazı vatandaşlar asılan yazıları okuyarak bölgeden uzaklaşırken, bazıları ise kilitli kapıyı zorla açmaya çalıştı.

POLİS EKİPLERİ VATANDAŞLARI UYARDI

Namaz kılmak için camiye gelen vatandaşları polis ekipleri uyardı. Ekipler salgın dolayısıyla vatandaşları namazlarını evde kılması konusunda ikna etmeye çalıştı. Diğer taraftan olası önlemler için polis helikopteri de havalandı.

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Van, Güncel

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