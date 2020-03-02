Cami Kebir'de eller semaya Mehmetçik için açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlip'te rejim güçlerine yönelik düzenlediği "Bahar Kalkanı" Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Erzincan'da Cami Kebir Camisinde sabah namazında eller semaya açılarak Mehmetçik'e dua edildi.



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Mehmetçiklerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Bahar Kalkanı" Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak için Erzincanlı vatandaşlar sabah namazında Cami Kebir Camisinde bir araya geldi. Okunan Fetih Suresinin ardından kılınan sabah namazından sonra harekatın zaferle sonuçlanması için eller Mehmetçik için semaya açıldı. Harekat boyunca camilerde Fetih Suresi okunacağını belirten Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Allah yolunda gidenlerin muzaffer olacağını kaydetti.



Türkiye'deki tüm camilerde harekat boyunca Mehmetçik'e dua edileceğini ifade eden Çetin, "Bu sıkıntılı günlerde Allah kullarına yardım edenleri mutlaka muzaffer kılmıştır. İnsanların gönüllerini başka taraflara kaydıracak sözlere dikkat etmek gerekiyor. Bunların ardındaki maksatları iyi çözmek lazımdır. Bizler inanıyoruz ki kim Allah'ın yolunda giderse onlar muzaffer olacaktır. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. 96 bin camimizde sabah namazlarında Mehmetçik için dua edilecek. Bahar Kalkanı Harekatı boyunca bu devam edecek. Bizde bugün Cami Kebir Camimizde başlattık. Harekat devam ettiği sürece ilimizdeki farklı camilerde Fetih Suresi okunup Mehmetçik'e dua edilecek" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA