Haberler » 3. Sayfa » Camı kırıp iş yerini soyan şüpheliler, yüzlerini sakladı, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler

Camı kırıp iş yerini soyan şüpheliler, yüzlerini sakladı, yakalanmaktan kurtulamadı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir iş yerinden 20 bin TL değerinde cep telefonlarını camı kırıp çalan 3 şüpheli yüzlerini kapatmasına rağmen güvenlik kameralarından yola çıkılarak yapılan araştırma ile yakalanıp tutuklandı.

14.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:49Camı kırıp iş yerini soyan şüpheliler, yüzlerini sakladı, yakalanmaktan kurtulamadı
'ın ilçesinde bir iş yerinden 20 bin TL değerinde cep telefonlarını camı kırıp çalan 3 şüpheli yüzlerini kapatmasına rağmen güvenlik kameralarından yola çıkılarak yapılan araştırma ile yakalanıp tutuklandı.

Olay, bir hafta önce ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzlerini kıyafet ve elleriyle kapatan 3 şüpheli telefon satışı yapan bir işyerinin camını kaldırım taşı ile kırıp 20 bin TL değerinde 19 adet cep telefonu çaldı. Şüpheliler, hırsızlık olayının ardından kayıplara karıştı. Polisin devriye sırasında fark ettiği olay sonrası durum iş yeri sahibi Emrah Öztürk'e bildirildi. Daha sonra Elazığ İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını toplayan ekipler, yüzlerini el, kapşon ve boyunlukla kapatan 3 şüphelinin eşkal bilgilerinden yola çıkarak kimliklerinin S.D., İ.D. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. 3 şüpheli de düzenlenen operasyonla Elazığ'da yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.Ö. işlediği başka bir suçtan sevk edildiği Elazığ Adliyesi'nde, S.D. ile İ.D. ise Kovancılar Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece hırsızlıktan tutuklandı.

Öte yandan, hırsızların iş yerinin camını kaldırım taşını defalarca atarak kırdığı anlar ile yüzlerini gizlemeleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın bir hafta önce yaşandığını aktaran iş yeri sahibi Emrah Öztürk, şüphelilerin yakalandığını, ancak telefonlarını ele geçip geçmediği ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmadığını aktardı. Emniyet güçlerine güvendiğini belirten Öztürk, 20 bin TL zararı olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

Kovancılar, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı! Ayrıntılar kan dondurdu - Haberler
16:41 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haberler
16:41 2020 merkezi yönetim bütçe görüşmeleri - Haberler
16:36 Bursa'da polisinden umuma açık mekanlarda denetim - Haberler
16:35 Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü - Haberler
15:51 Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi - Haberler
15:31 Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor - Haberler
15:20 Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! - Haberler
15:02 Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti - Haberler
14:52 Gaziantep'te 350 bin dolar çaldığı ileri sürülen kadın ve torunu yakalandı - Haberler
14.12.2019 16:57:35