Cami kreşinde yıl sonu etkinliği

Kaynak: İHA

Erdek Piri Reis Camii'nde hizmet veren kreşin öğrencileri eğitim-öğretim süresince öğrendikleri bilgi ve becerilerini düzenlenen programla sundu.Piri Reis Camisi bünyesinde 2016 yılında hizmete giren, 4-6 yaş arası çocuklar için açılan kreşte, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatına göre, milli ve manevi değerlerimize göre eğitim veriliyor. 9 görevlinin bulunduğu, 50 minik öğrencinin eğitim gördüğü kreşin eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gerçekleştirildiği yıl sonu etkinliği İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erdek Müftülüğü tarafından Piri Reis Camii'nde düzenlenen 4-6 yaş grubu Kuran kursu 3. Çocuk Şenliği'ne Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, İlçe Müftüsü Adem Eser, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çıtak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, Piri Reis Camii İmamı Mehmet Aydın, Erdek Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Kriterlere uygun 4-6 yaş arası çocuklar için 3 Sınıf, 1 Oyun Odası ve 1 Kur'anı Kerim sınıfından oluşan kreşte, ayrıca yemek yapılması için özel mutfak ile oyun parkı bulunuyor. - BALIKESİR