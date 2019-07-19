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Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı

Edirne'de yuva yaptıkları cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan ve mahsur kalan iki leylek, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.07.2019 16:35
Edirne'de yuva yaptıkları cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan ve mahsur kalan iki leylek, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne merkeze bağlı Sazlıdere köyü camisinin kubbesinde yuva yapan leyleklerin ayaklarına ip dolandığını ve uçamadığını gören köy sakinleri, Edirne Belediyesi'ne haber verdi.
Vatandaşların yardım çağrısı üzerine köye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kubbeye çıkarak leyleklerin ayaklarına dolanan ipleri keserek kurtardı. Yaralanan leyleklerin tedavileri Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından köyde yapıldı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan erken müdahale sayesinde leyleklerin kurtarıldığını söyledi.
Gelen ihbar üzerine İtfaiye, Ulaşım Hizmetleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin köye gittiğini belirten Tanrıkulu, "Ekiplerimiz kubbede yuva yapan leyleklerin ayaklarına dolaşan ipleri keserek bulundukları yerden kurtardılar. Başarılı bir müdahale oldu. Kurtarılan leyleklere Veteriner ekiplerimizde onların tedavilerini yaptı. Belediyemiz her anlamda bu şehirde yaşayan tüm canlılar için ne gerekiyorsa yapıyor. Yaşanan durumu belediyemize bildiren ve leyleklerin kurtarılmasını sağlayan köy sakinlerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Cami kubbesinde ayaklarına ip dolanan leylekler kurtarıldı
Kaynak: AA
Edirne Belediyesi, İtfaiye, Edirne, Güncel

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