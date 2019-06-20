20.06.2019 11:04
Haberler»Güncel»Haber

Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'ninSarayköyilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
HasköyMahallesi'ndekiHasköyCamisi'nin kubbesi kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.  Adrese gelen ekipler, hemen çalışma başlattı.İtfaiyearacının merdiveniyle kubbeye ulaşan ekipler, leyleğin bir ayağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü.İtfaiyeerleri, leyleği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kanadında zedelenme olduğu belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


- Denizli
Kaynak: DHA
Sarayköy,Denizli,İtfaiye,Güncel

Son Dakika Haberleri
12:32Süzek Kanyonu ve Macera Parkuru teslim aşamasında
12:32Koyunları otlatan çocuk uçuruma düştü
12:32Erdoğan: "Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağına,...
12:32Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyinde elektrik santralini vurdu
12:31DHA YURT BÜLTENİ - 8
12:31TIR'ın çarptığı servis minibüsü dereye yuvarlandı
12:31BURSA Gemlik zeytini, üreticiler tarafından korunuyor