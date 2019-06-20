20.06.2019 11:30
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Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

Cami kubbesinde sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'ninSarayköyilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylek, hayvan rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
HasköyMahallesi'ndeki Hasköy Camisi'nin kubbesi kenarında bir leyleğin hareket edemediğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, hemen çalışma başlattı.İtfaiyearacının merdiveniyle kubbeye ulaşan ekipler, leyleğin bir ayağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü. İtfaiye erleri, leyleği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kanadında zedelenme olduğu belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

- Denizli
Kaynak: DHA
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