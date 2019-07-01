01.07.2019 18:13
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Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı

Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı

BİNGÖL'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift telef olurken, 5 yavruda ise yanıklar oluştu.

BİNGÖL'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift telef olurken, 5 yavruda ise yanıklar oluştu.
Olay, öğle saatlerinde Sancak Beldesi'nde meydana geldi. Beldeki cami kubbesinin tepesinde yuvaları bulunan leylekler, alemden geçen elektrik akımına kapıldı. Leyleklerden erişkin olan çift telef olurken, 5 yavruda ise yanıklar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru leylekleri tedavi için Erzurum Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.


- Bingöl
Kaynak: DHA
Bingöl , Güncel

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