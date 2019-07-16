16.07.2019 15:55
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Cami kubbesindeki yaralı leyleği itfaiye kurtardı

Cami kubbesindeki yaralı leyleği itfaiye kurtardı

Bolu'da bir caminin kubbesindeki yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da bir caminin kubbesindeki yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çıkınlar Mahallesi'ndeki Yukarı Çıkınlar Camisi'nin kubbesinde bulunan yuvadaki 4 leylekten birinin hareket etmediğini gören cami görevlileri, itfaiyeden yardım istedi.
Camiye gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kubbeye çıkıp yaralı leyleği indirdi.
Leylek, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.
Burada tedavisi yapılan leyleğin bakımına Bolu Belediyesince Karaçayır Mahallesi'nde kurulan hayvanat bahçesinde devam edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
İtfaiye, Bolu, Güncel

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