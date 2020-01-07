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Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada

Avcılar'da depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin kubbesindeki kurşun kaplamalar, şiddetli fırtına nedeniyle söküldü.

07.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:45 Cami kubbesine müdahale etmeye çalışan itfaiyecilerin zor anları kamerada
'da depremde minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin kubbesindeki kurşun kaplamalar, şiddetli fırtına nedeniyle söküldü. Sökülen kaplamaları merdiven yardımıyla almaya çalışan itfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

açıklarında 26 Eylül günü meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinden biri yıkılmıştı. Minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisini bu kez de fırtına vurdu. Caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar hızı saatte 100 kilometreye varan fırtına nedeniyle söküldü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve E-5 karayolu kenarında bulunan caminin sökülen kaplamaları için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

merdiveni beşik gibi sallandı

Ekipler, sökülen parçaları kontrollü olarak yerinden çıkarmak için merdivenle ulaşmaya çalıştı. Parçaların söküldüğü yere, merdivenle 30 metre yükseğe çıkan itfaiye ekiplerinin merdiveni şiddetli fırtınadan dolayı beşik gibi sallandı. Merdivenin sepetinde bulunan itfaiyecilerin yaşadığı zor anlar kamera ile kaydedildi. - İSTANBUL

Silivri, İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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