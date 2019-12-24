Cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Fatih Camii'nin şadırvanındaki kurşunları çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kurşunların çalınma anı ise caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Hırsızlık, Çorlu'nun Cemaliye Mahallesi'nde bulunan tarihi Fatih Camii'nde yaşandı. Geçtiğimiz hafta, sabah namazı için camiye gelenler, şadırvanın önünde kurşun parçaları olduğunu gördü. Çevreyi incelediklerinde ise şadırvanın çatısında bulunan yaklaşık 100 kiloluk levha halinde kurşunların çalındığını gördü.

İhbarla gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerden, şüphelilerden birinin, şadırvanın çatısına çıkıp kurşunları sökerek yere attığı ardından da taşıdığı saptandı. Kimliği belirlenen şüpheliler Ş.Y. ve T.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.