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Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı

Tokat'ta cami musluklarını çalan hırsızlık şüphelisi polisin takibiyle yakalandı. Şüphelinin şadırvandaki muslukları kırarak çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

06.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:32

Sulusokak Mahallesi'ndeki Ulu Camii'nde bir kişinin, avludaki şadırvandan muslukları söktüğünü fark edenler durumu polise bildirdi. Gelen polis ekibini fark edip kaçan şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakalandı. Hırsızlık anları ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

22 MUSLUK ÇALDI

Öte yandan, E.K.'nın aynı mahalledeki Takkeciler ile Alaca Mescit camilerinden de musluk çaldığı tespit edildi. ekipleri tarafından gözaltına alınan E.K. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. E.K.'nin çaldığı toplam 22 musluk ise cami görevlilerine teslim edildi.

"CUMA GÜNÜ AYAKKABI HIRSIZLIĞI OLUYORDU"

Muslukları teslim alan Ulu Cami imamı Ali Yılmaz, ''Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Daha önceden hırsızlık oluyordu, ancak genellikle cuma günleri ayakkabı hırsızlığı oluyordu'' dedi.

Cami musluklarını çalan şüpheli güvenlik kamerasına takıldıktan sonra yakalandı

Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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