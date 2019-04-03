Cami Şadırvanından Musluk Çaldığı İddiasıyla Tutuklandı

Samsun
'un Canik
ilçesindeki bir caminin şadırvanından musluk çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki caminin şadırvandan 12 musluğun çalındığı ihbarını alan Canik Emniyet Müdürlüğü
Irmak Polis
Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlığı Onur A'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA