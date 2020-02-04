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Cami şadırvanından muslukları çalan zanlı yakalandı

Kırşehir'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Y.E., (54), yakalandı.

04.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:27Cami şadırvanından muslukları çalan zanlı yakalandı
'de caminin şadırvanındaki muslukları çalarken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen Y.E., (54), yakalandı.

Mahallesi Şehit Ekrem Ülker Caddesi'nde bulunan Camisi'nin şadırvanındaki muslukları çaldığı ileri sürülen Y.E., gözaltına alındı. 6 ay içinde 3 kez çalınması sonrası cami imamı Musa Toklucu, 2 ay önce cami girişine güvenlik kamerası taktırdı. Geçtiğimiz yıl caminin şadırvanında bulunan 5 musluğun çalınması sonrası İmam, durumu polise verdi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Muslukları çalan kişinin Y.E., olduğunu belirleyen polis, şahsı yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Saraycık, Yenice, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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