Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı

Sedat Peker, Yeni Zelanda saldırısına ilişkin yayınladığı videoda, bazı meslek gruplarına 'kolaylaştırılmış şekilde ruhsatlı silah verilmesi' çağrısında bulundu. Peker, "İmamlara, müezzinlere, güvenlikçilere ruhsatlı silah verilmesinin kime zararı olur?" dedi.

"ONLAR NE GİBİ SUÇ İŞLEYEBİLİRLER"

Sedat Peker, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında video yayınladı. Daha önce "İmkanı olan iyi insanlar mutlaka ruhsatlı silah almak için müracaatta bulunsunlar" dediğini hatırlatan Peker, devamında şu ifadeleri kullandı: "Sözde bazı entellerin koparmaya çalıştıkları yaygara üzerine, neredeyse kendi arkadaşlarımız bile 'Söylenen sözler yanlış mıydı?' diye şüpheye düştüler. Bir okuldaki öğretmenlere, güvenliklere ruhsatlı silah verilse acaba ülkemize ne gibi zararı olur. Ya da camideki imamlara, müezzinlere, güvenlikçilere ruhsatlı silah verilmesinin kime zararı olur? Onlar ne gibi bir suç işleyebilirler. Bakkallara, kasaplara, manavlara kolaylaştırılmış şekilde ruhsatlı silah verilmesinin acaba kime zararı olur? Gerçekten bunu çok merak ediyorum."

"MÜSLÜMAN TÜRKLER SİLAH SAHİBİ OLMALIDIR"

Videosuna "Tüm dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman Türkler, güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır" notunu düşen Peker, sözlerini şöyle sonlandırdı: "28 Şubat artığı entellerin takdiri değil, halkımızın ne istediği önemlidir. Bir umuttur yaşamak."