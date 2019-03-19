19 Mart 2019, 09:57
»»

Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı

Sedat Peker, Yeni Zelanda saldırısına ilişkin yayınladığı videoda "Müslüman Türkler, güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır. İmamlara, müezzinlere, güvenlikçilere ruhsatlı silah verilmesinin kime zararı olur?" dedi.

Sedat Peker, Yeni Zelanda saldırısına ilişkin yayınladığı videoda, bazı meslek gruplarına 'kolaylaştırılmış şekilde ruhsatlı silah verilmesi' çağrısında bulundu. Peker, "İmamlara, müezzinlere, güvenlikçilere ruhsatlı silah verilmesinin kime zararı olur?" dedi.

"ONLAR NE GİBİ SUÇ İŞLEYEBİLİRLER"

Sedat Peker, Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırısına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında video yayınladı. Daha önce "İmkanı olan iyi insanlar mutlaka ruhsatlı silah almak için müracaatta bulunsunlar" dediğini hatırlatan Peker, devamında şu ifadeleri kullandı: "Sözde bazı entellerin koparmaya çalıştıkları yaygara üzerine, neredeyse kendi arkadaşlarımız bile 'Söylenen sözler yanlış mıydı?' diye şüpheye düştüler. Bir okuldaki öğretmenlere, güvenliklere ruhsatlı silah verilse acaba ülkemize ne gibi zararı olur. Ya da camideki imamlara, müezzinlere, güvenlikçilere ruhsatlı silah verilmesinin kime zararı olur? Onlar ne gibi bir suç işleyebilirler. Bakkallara, kasaplara, manavlara kolaylaştırılmış şekilde ruhsatlı silah verilmesinin acaba kime zararı olur? Gerçekten bunu çok merak ediyorum."

"MÜSLÜMAN TÜRKLER SİLAH SAHİBİ OLMALIDIR"

Videosuna "Tüm dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman Türkler, güvenlikleri için yasal yollardan silah sahibi olmalıdır" notunu düşen Peker, sözlerini şöyle sonlandırdı: "28 Şubat artığı entellerin takdiri değil, halkımızın ne istediği önemlidir. Bir umuttur yaşamak."

Twitter, Yeni Zelanda, Sedat Peker, 3. Sayfa, Güncel



YORUMLAR (32)
İŞİMİZ BUNA KALDIYSA: askerliğini yapmayan mafya bozuntusu sen önce git adam gibi askerlik yap tirrrooooo
Yayından Kaldır
27 7
Cevap yaz
O: bu da kendini bi halt zannediyor
Yayından Kaldır
22 5
Cevap yaz
CUMHUR TEKİN: 10 yildir bir devlet bankasinda guvenlik gorevlisiyim bizde tasima ruhsatli silah istiyoruz.
Yayından Kaldır
5 4
Cevap yaz
ÇAĞLAR DUMAN: ULAN NE BOS YORUMLAR YAPIYORSUNUZ NEYMIS COCUK VURCAKMIS BILMEM NEYMIS O BU... NE DIYOR.... BILINCLI INSANLARA DIYOR, O ZAMAN EVLERDEN BICAKLARIDA KALDIRSIN DEVLET BICAKLA ADAM ÖLDÜRÜLMÜYOR MU ? BU ULKE DARBE GORDU BU ULKE COK BUYUK SIKINTILAR ILE MUCADELE EDIYOR.... IKI GUN SONRA TEKRAR DARBE YASANIRSA KAPINIZA DAYANIRLARSA NAPACAKSINIZ... EGER Y. ZELLANDA DA O CAMIIDE SILAHLI BIRISI OLSAYDI MUSLUMAN KARDESLERIMIZ CANIYLA ODEMEYECEKTI... GENIS BAKIN GENIS ELESTIRICEKSENIZDE ADAM GIBI ELESTIRIN
Yayından Kaldır
6 18
Cevap yaz
ZONGULDAKLI: Reis doğru söylüyor.dikkat ederseniz yasal yollarla silahlanma diyor.herkes kafasına göre olumsuz yorum yapmış.olumsuz yorumcular..sizler çok biliyorsunuz ya oturduğunuz yerden edebiyat yapmasını bilirsiniz.boş laf yapmayın.Reis sedat PEKER in dediği gibi yasal yollardan silahlanma milletimizin emniyeti için gerekli doğru karar.
Yayından Kaldır
6 24
Cevap yaz
Tüm 32 yorumu okumak için tıklayın