Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti

Yeni Zelanda'da terörist Brenton Tarrant tarafından düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırsının ardından içleri ısıtıcak bir video sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Yeni Zelandalılar cami saldırsının ardından İslam dini hakkında bilgi almak için camilere akın etti. Paylaşılan videoada yerde oturan Yeni Zelandalılar, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi aldı.

TERÖRİSTİN YENİ BİR SALDIRI PLANLAMIŞ OLDUĞU AÇIKLANDI

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, cami saldırılarını düzenleyen teröristin başka bir saldırı daha planlamış olabileceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, yaptığı açıklamada, Christchurch kentindeki iki camide ateş açarak 50 kişiyi öldüren teröristin, başka bir saldırıyı gerçekleştirmeye giderken güvenlik ekipleri tarafından yakalandığı ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla detay vermek istemediğini söyleyen Bush, teröristin yakalanmasıyla daha fazla can kaybının engellediğini vurguladı.

Bush ayrıca soruşturmaya yardımcı olmak üzere Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yetkililerin Yeni Zelanda'ya geldiğini söyledi.

5 KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Yeni Zelanda polisi geçen cuma düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerden 5'inin kimliğini açıkladı.

Bu 5 kişinin Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler olduğunu belirten yetkililer, kimliği tespit edilenlerin Yeni Zelandalı 71 yaşındaki Hati Muhammed Davud Nabi, 63 yaşındaki Muhsin Muhammed el Harbi, 36 yaşındaki Cüneyd İsmail, 3 yaşındaki Mucaad İbrahim ve Ürdünlü 38 yaşındaki Kamil Mohd Kemal Kamil Derviş olduğunu belirtti.

Polis yetkilileri, hayatını kaybeden 50 kişiden 21'inin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

CAMİ SALDIRISININ KURBANLAR DEFNEDİLMEYE BAŞLANDI

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının ardından ilk defin işlemi gerçekleştirildi. Saldırıda hayatlarını kaybeden Suriyeli baba ve oğlu cenaze töreninin ardından defnedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Suriyeli mülteci baba ve 15 yaşındaki oğlunun cenaze törenleri Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki bir mezarlıkta gerçekleştirildi. Yüzlerce Müslüman Christchurch'teki Linwood İslam Merkezi yakınlarındaki mezarlıkta toplanarak dua etti.

"BÖYLE KARŞINIZDA DURMAMALIYDIM, YANINIZDA YATMALIYDIM"

El-Nur Camii'nde öldürülen Khaled Mustafa geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'ya ailesiyle birlikte mülteci olarak gelmişti. Khaled'in saldırıda yaralanan diğer oğlu 13 yaşındaki Zaid cenazeye tekerlekli sandalye ile katıldı. Zaid'in cenazede, "Böyle karşınızda durmamalıydım, yanınızda yatmalıydım" dediği öğrenildi.

Defin işlemleri cesetleri tanımlama süreci yüzünden ertelenmişti. Bugün daha fazla defin işlemlerini yapılacağı bildirildi.