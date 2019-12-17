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Cami temizliği koşuluyla yargılanmaktan kurtuldu

Trabzon'da tartıştığı ve iş yerine zarar verdiği kuruyemişçinin şikayeti üzerine hakkında "hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla soruşturma başlatılan kişi, cami temizleme koşuluyla yargılanmaktan kurtuldu.

17.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:12Cami temizliği koşuluyla yargılanmaktan kurtuldu
'da tartıştığı ve iş yerine zarar verdiği kuruyemişçinin şikayeti üzerine hakkında "hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla soruşturma başlatılan kişi, cami temizleme koşuluyla yargılanmaktan kurtuldu.
ilçesinde 29 Haziran'da bir kuruyemişçi ile tartışan ve iş yerindeki tezgahları dağıtan 53 yaşındaki Yasin Nas, iş yeri sahibine hakarette bulundu.
İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine Yasin Nas hakkında "hakaret ve mala zarar verme" suçundan açılan soruşturma dosyasını ele alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hukuk bilgisine sahip bir uzlaştırmacı görevlendirildi.
Taraflarla görüşen uzlaştırmacı, her iki tarafa da uzlaşmanın sonuçlarını anlattı.
Müşteki, şüpheli Yasin Nas'ın Ortahisar ilçesinde bulunan İskender Paşa Camisi'nde 5 gün temizlik yapmasını ve bu şekilde uzlaşacağını şart koştu.
Uzlaşma şartlarını kabul Nas ise 5 gün boyunca öğleden sonra İskender Paşa Camisi'nin çevre temizliğini yapmak koşuluyla uzlaşmasıyla yargılanmaktan kurtuldu.
Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayında karıştığı olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırmacının kendisine ulaşarak uzlaşma şartları ve sonuçları hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Karşı tarafın cami temizliği koşuluyla şikayetinden vazgeçeceğinin kendisine iletildiğini belirten Nas, uzlaştırmacı sayesinde ceza almaktan kurtulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Camide hizmet vermekten mutluyum. Herkese uzlaştırmacılığı tavsiye ediyorum. Bir suça karıştığınızda uzlaşmadan kaçmayın. Bu, bizim için büyük bir fırsat. Mutluyum, huzurluyum. Yapmış olduğum görevden de zevk duyuyorum. Allah razı olsun uzlaştırmacılardan."

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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