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Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, cami tuvaletinde intihar girişiminde bulundu. Tuvaletin kapısı kırılarak çıkarılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

07.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:58

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Haşimi Emir Osman Camii'nde, 14.50 sıralarında silah sesi duyuldu. İkindi namazı için camiye gelen vatandaşlar, sesin geldiği cami tuvaletine yöneldi. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine verdi.

POLİSLER KAPIYI KIRDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. , tuvalet kapısını kırarak içeri girdiğinde bir kişinin kendini tabancayla vurmuş olduğunu gördü. Ağzına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen 30-35 yaşlarındaki kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"PATLAMA SESİ GELDİ, HEMEN ÇIKTIM"

Olay esnasında tuvalette olan Yusuf Temir, "Ben yan taraftaki tuvaletteydim. Patlama sesi geldi ve hemen çıktım. Adamı görmedim, tuvaletimi yapıyordum. Silah sesi mi bilmiyorum ama ses duyunca kalkıp çıktım. Lavaboda duran adama 'Tuvaletten ses geldi galiba' dedim. O da 'Çocuklar bir şey patlattı galiba' dedi" ifadelerini kullandı.

Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, olaya ilişkin geniş çapta soruşturma başlatıldı.

Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı

Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
ÜLKEM:Türk insanı yavaş yavaş ölüyor , iktidar neyapıyor :( yandaş gör bunları
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