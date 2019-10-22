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Cami ve cemevlerine yangın söndürme tüpü bağışı

MUŞ'un Varto ilçesinde ismi açıklanmayan bir hayırsever, mahalle ve köylerdeki cami ile cemevlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tüpü bağışladı.

22.10.2019 09:29Cami ve cemevlerine yangın söndürme tüpü bağışı

MUŞ'un Varto ilçesinde ismi açıklanmayan bir hayırsever, mahalle ve köylerdeki cami ile cemevlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tüpü bağışladı.

Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucunda ismi açıklanmayan bir iş insanı Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği'ne cami, cemevleri ve taziyeevlerine verilmek üzere 99 yangın söndürme tüpü gönderdi. İlçe merkezi ve köylerden gelen muhtarlar, yangın söndürme tüplerini teslim aldı.

Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer, yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi. Tüpleri muhtarlara teslim eden Başkan Özer, "Hayırsever bir iş insanımızın derneğimize bağışladığı bu tüpleri Varto ilçemizde ve köylerinde bulunan cami, cemevi ve taziyeevlerinde kullanılmak üzere muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Hayırsever vatandaşımızın Allah hayrını kabul etsin. Allah bu tüpleri kullanmayı nasip etmesin" diye konuştu.



Mehmet Soydan, Varto, Güncel

Kaynak: DHA

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