CAMİ VE KİLİSELERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

BAKIRKÖY'de aralarında cami ve kiliselerin de olduğu ibadethanelerle birlikte çok sayıda yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

11.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:18
BAKIRKÖY'de aralarında cami ve kiliselerin de olduğu ibadethanelerle birlikte çok sayıda yerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Bir polisin dikkati sayesinde yakalandığı belirtilen şüphelinin 15 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 20 ayrı hırsızlık olayından ise arandığı tespit edilirken, Agios Stefanos Rum Kilisesi'nden hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı
Bakırköy Yeşilköy'de bir polis memuru izinli gününde daha önce ibadethanelerden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi görmesi üzerine takibe alarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Şüphelinin isminin Kemal P.(49) olduğu ve 15 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekiplerince şüphelinin 20 ayrı hırsızlık olayından aranmasının olduğunu belirlendi. Kemal P.'nin 2014 yılında cezaevinden firar ettiği öğrenilirken, 2018 yılında Yeşilköy'deki Agios Stefanos Rum Kilisesinden, 2019 yılında ise özel bir liseden ve Florya Camii'nden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal P. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı liseden çıkış anı ve Agios Stefanos Rum Kilisesi'nin içerisinde bir süre gezip hırsızlık yapmasının ardından kiliseden çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. CAMİ VE KİLİSELERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeşilköy, Bakırköy, Güncel, Haber

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