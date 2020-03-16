Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi - Ekonomi

Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir.

16.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:53
Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleriyle ilgili, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Ekonomi
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
İtalya Başbakanı Conte Ekonomi
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Ekonomi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza ile karşılaşabilirler Ekonomi
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza ile karşılaşabilirler
Diyanet İşleri Başkanı Ekonomi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi