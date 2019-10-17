Haberler » Güncel » Cami ve okullardan musluk hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Cami ve okullardan musluk hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ADANA'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.

17.10.2019 10:27Cami ve okullardan musluk hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

ADANA'da cami ve okullardan musluk çalan Yavuzhan Bahşi (22) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde okul ve camilerden muslukların çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlıkların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Yavuzhan Bahşi olduğunu saptadı. Bahşi'nin Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan bir camiye girip, muslukları tekmeyle kırarak çaldığı belirlendi.  Aynı şekilde 3 cami ve 3 okuldan 37 musluk çaldığı ortaya çıkan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Yavuzhan Bahşi, tutuklandı.



Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:31 Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
12:30 Darende'ye konteyner yurt yapıldı
12:30 Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e acil yardım
12:30 Antalya ağına yüzlerce balon balığı takılan balıkçı bu balık, denizin piranası
12:30 Abd güvenlik danışmanı o'brien dışişleri bakanlığı'na giriş yaptı
12:30 Prof. çakır: 5.8'lik deprem ciddi bir uyarıydı
12:30 Spor birsel vardarlı demirmen isimler değişir ama fenerbahçe kupaları almaya devam eder
17.10.2019 12:31:52