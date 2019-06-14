14.06.2019 16:20
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Cami ve taziye evi inşaatları sürüyor

Cami ve taziye evi inşaatları sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yapımı devam eden cami ve taziye evi inşaatlarını inceledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yapımı devam eden cami ve taziye evi inşaatlarını inceledi.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım Fatih Mahallesinde yapımı devam eden Hacı Gani Diler Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Cami görevlilerinden bilgi alan Başkan Yıldırım, daha sonra cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Yapımı büyük bir hızla devam eden ve kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan inşaat alanını görevlilerle birlikte gezen Başkan Yıldırım, cami inşaatının bir an önce tamamlanması için her türlü teknik desteği verdiklerini belirtti. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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