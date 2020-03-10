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Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu

Mardin'de 2 yıl önce yıkılıp yeniden yapılması yönünde karar alınan caminin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında cami duvarları arasına konulmuş boş küpler halk arasında "hazine bulundu" söylentisinin yayılmasına neden oldu.

10.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:20
Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu

Mardin 'in Derik ilçesinde yeni cami yapılacağı için Merkez Çarşı Camisi'nin yıkımı yapıldı. Yıkım sırasında küpler bulundu. Küplerin boş olduğu belirtilirken, vatandaşlar arasında 'hazine bulundu' söylentisi çıktı.

Derik ilçesinde 1953 yılında yapılan Merkez Çarşı Camisi için 2 yıl önce yıkılıp, yeniden yapılması yönünde karar alındı. 750 kişi kapasiteli caminin yıkımına dün başlandı. Ancak yıkım sırasında cami duvarları arasına konulmuş boş küpler bulundu. Küpler incelenmek üzere Mardin İl Kültür Müdürlüğü'ne teslim edildi. Derik İlçe Müftülüğü açıklama yapmazken, Belediye Başkanlığı yetkilileri konunun kendileri tarafından da araştırıldığını, ilerleyen günlerde gerekli açıklamanın yapılacağını bildirdiler.

DEDİKODULAR ALDI BAŞINI YÜRÜDÜ

Öte yandan bulunan küpler, ilçe halkı arasında 'hazine bulundu' söylentisinin yayılmasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş, inşaat alanına akın etti. Polis ve belediye yetkilileri inşaat alanında önlem aldı.

"KÜPLER SESİN YANKILANMASINI ÖNLEMEK İÇİN KOYULDU"

İlçe halkından Ahmet Acır (82), Merkez Çarşı Camisi'nin yapıldığı yıl, 15 yaşında olduğunu anlatarak, "Cami yapımında kullanılan boş küpler, çevre illerden getirildi. Boş küpler, kapının üzerindeki yerleşkeye konuldu. Hazine diye bir şey yok. Ben 15 yaşındaydım, o günleri hatırlıyorum. Şimdi yıkımda çıkarılan küpleri, cami inşaatlarına bırakmak gelenekti. Küplerin, amacı camideki sesin yankılamasını önlemekti " dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler : Mardin, Derik, Güncel
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