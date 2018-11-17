Camiaya Sesleniş!

SERDAR SARIDAĞ Beşiktaş
başkanı, özellikle futbolda alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle tribünlerden gelen tepkilere tek tek değinecek. Orman, başta 'Paralar Nerede' tezahüratı olmak üzere bütün konulara yönelik tüm camiaya çok detaylı bir konuşma gerçekleştirecek.
Sezon başından beri oynanan futbol nedeniyle neredeyse üst üste iki hafta yüzü gülmeyen ve bu nedenle tribünlerin tepkisi altında olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, bugün gündemi sarsacak açıklamalarda bulunacak.
Demir Grup Sivasspor
maçında, Vodafone Park
'a gelen taraftarların bir kısmının "Paralar Nerede" tezahüratını şimdilik sessiz kalan Orman, bugünkü Divan Kurulu toplantısında, hem mali tabloyu ortaya koyacak hem de, camiayı şampiyonluk için kenetlenmeye davet edecek.
Ligin bu haftalarında takıma destek verilmesi gerektiğini de, konuşmasında dile getirecek olan Fikret Orman'ın, çok kırgın olmasına rağmen, etrafındaki akil insanların tavsiyesiyle sakin bir dille, mali eleştirilere cevap vereceği bildirildi. Divan'da yapacağı ve sezon sezon mali tabloyu üyelere ve basın yoluyla tüm camiaya açıklayacak olan Fikret Orman'ın, muhalefete dönük bir konuşma da yapabileceği kaydedildi.
Beşiktaş başkanının sunuma benzer bir çalışma yaptırdığı ve projeksiyonlarla beraber hazırlıkların ayarlandığı aktarıldı. Orman'ın bugünkü açıklamalara çok önem verdiği, çok çalıştığı dile getirildi.
Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın çevresindekilerin, Divan Toplantısı'nda yapılacak konuşmalarda, ağır eleştiriler olması halinde bile, her soruya sakin bir şekilde cevap verilmesi gerektiğini de söyledikleri öğrenildi. Gündemin hem gergin hem de yoğun olması nedeniyle, bugünkü toplantıya katılımın çok fazla olması bekleniyor.
Futbol,Beşiktaş,Fikret Orman
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:21