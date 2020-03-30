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Camide cemaat olmayınca müezzin sosyal medyadan vedalaştı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ulu Cami'de 11 yıldır müezzin olarak görev yapan ve tayini çıkan Yaşar Nurcan, koronavirüs salgını nedeniyle camide cemaat olmayınca sosyal medyadan yayımladığı mesajla vedalaştı.

30.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:22
Camide cemaat olmayınca müezzin sosyal medyadan vedalaştı
Bursa 'nın Karacabey ilçesindeki Ulu Cami'de 11 yıldır müezzin olarak görev yapan ve tayini çıkan Yaşar Nurcan, koronavirüs salgını nedeniyle camide cemaat olmayınca sosyal medyadan yayımladığı mesajla vedalaştı.
Mesajında, yeni görev yerinin İstanbul Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camisi olduğunu belirten Nurcan, "O güzel, sıcakkanlı, samimi, dostane şehre maalesef veda ediyorum ama gönlümün, aklımın, ruhumun, kalbimin halen dahi Karacabey ve oradaki dostlarımın yanında olduğunun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.
Bursa ve Karacabey'de güzel, samimi ve muhteşem dostluklar kurduğunu vurgulayan Nurcan, şunları kaydetti:
"Memleketim Aydın'dan sonra hayatta en huzurlu olduğum şehirdi Karacabey. Sanki ikinci memleketimdi. Yürüdüğüm caddeler, sokaklar, oturduğum mekanlar, konuştuğum insanlar, sohbetlerinden çok haz aldığım değerli dostlarım halen dahi gözümün önündeler ama veda etmek zorundayım. Her şey için çok sağol Karacabey. Çok sağol Karacabey'in güzel insanları. Çok sağ olun değerli mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım ve değerli dostlarım. Hayatın hep sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Her şey için canı gönülden teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Rabbim hepinizden razı olsun. İnsan her zaman yaşadıklarıyla değil yaşattıklarıyla anılırmış. En çok da yaz Kur'an kursu öğrencilerimi arayacağım. Sizlerde hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana. İstanbul'da beni yalnız da bırakmayın. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden mutluluklar hiçbir zaman eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karacabey, Bursa, Güncel
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