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Camide çıkan yangın panik yaşattı

Camide çıkan yangın panik yaşattıHAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.

14.08.2019 21:48
Camide çıkan yangın panik yaşattı
Camide çıkan yangın panik yaşattı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar sonucu camide yangın çıktı.
Alınan bilgilere göre, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı Köyü Camii'nde sabah saatlerinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Derecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya da, büyük çapta hasar meydana gelen camide incelemelerde bulundu.
Camide çıkan yangın panik yaşattı

Yerel

Kaynak: İHA

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