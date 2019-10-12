Haberler » Yerel » Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

Camide fenalaşan adama 112 müdahale ettiHATAY - Hatay'da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

12.10.2019 09:18
Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti
HATAY - Hatay'da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Erzin ilçesi Merkez Camii'de meydana geldi. Oturduğu yerde namaz kılmak için ayağa kalkan İsmet M., birden yere düştü. Düştüğünü hören yanındaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra M., ambulans ile Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmet M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

Erzin, Hatay, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
09:18 Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti
03:29 Efeler Belediyesi Çevre Film Günleri başladı
23:36 Miniklerden harekata koreografili destek
23:36 Başkan Dündar: "Bursa, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlıyor"
23:35 'Barış Pınarı Harekatı'na pankartlı destek
23:34 Binali Yıldırım: "Amerika'yı defalarca uyardık"
23:25 Ar-Ge stratejisi Gaziantep'te masaya yatırıldı
12.10.2019 09:42:10