05.07.2019 16:53
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Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı

Gaziantep'te bir vatandaş, camide futbol oynayan çocukları cep telefonu ile videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, camide böyle bir durumun yaşanmasından dolayı üzüntü duyduklarını paylaştı.

Gaziantep'te bir caminin içerisinde çocukların futbol maçı yapmasına sosyal medyadan tepki yağdı.

ÇOCUKLAR CAMİDE FUTBOL OYNADI

Hacı Yasin Kaplan Cami'de futbol maçı yapan çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Paylaşımı görenler de duruma tepki göstererek, ibadet yerinde böyle bir durumun yaşanmasından üzüntü duyduklarını paylaştı. Görüntülerde caminin içerisinde iki takım haline bölünen çocuklar, futbol topunun peşinden koşturuyor. Çocukların futbol maçı yaptığı sırada bazı vatandaşların da namaz kıldığı görülüyor.

Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı
Kaynak: İHA
Gaziantep, Futbol, 3. Sayfa, Spor

YORUMLAR (22)
AYHAN ATABEK: ne var bunda ALLAH aşkına ya.
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SEREN CANJ: Gerici zihniyetzihniyetin yetiştirdiği zihniyet bunlar
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AKİL BALİ: Adi uzerinde cocuk. Ebeveyleri ikaz Eder bir daha yapmazlar. Olur biter. Ama art niyetli insanlar kasitli olarak yaptirdilarsa vay hallerine Cehennem Zebanileri...
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TENGRİ: Elbette oyniya bilirler ! Sorun ne !!!
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YEP YEP: cahil insanlar zaten her şeye tepki gösteriyor. buna göstermeleri normal. benim görüşüm ise ''nolmuş yani çocuk onlar bırakın istedikleri yerde oynasınlar''
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YORUMSUZ: Futbol sahasimi lan bura allahin evinde futbol oynuyorlar
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FİTBOLCİ: tamam işte Allah''ın evi, senin evinde oynarlarsa konuşursun.
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XYZ: oynasınlar, biz her camiye girdiğimizde bizi tekme tokat döverek atan hocalara hep rahmet okuyoruz.
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CAMİDE TOP OYNAYAN ÇOCUK: Gelmediğiniz yer için neden üzlüyorsunuz. Lütfen gelenler konuşsun. . .
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VATANDAŞ: camilerde çocuk sesi olmadığı gün korkun.
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