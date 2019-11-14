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Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

Şanlıurfa'da bir camide, yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 çocuk, cemaat tarafından hayır için toplanan 9 bin 500 lirayı çaldı. Çocuk hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.

14.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:36Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar

'da bir camide çocuk hırsızların cemaat tarafından hayır için toplanan 9 bin 500 lirayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Süleymaniye Cami'de gece saatlerinde yaşandı. Kimsenin olmamasını fırsat bilen henüz isimleri öğrenilemeyen ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen 3 çocuk, cemaatin caminin tadilatı için topladığı 9 bin 500 lirayı çaldı. Durumu fark eden müezzin olayı polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, çocukların parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

"ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Cami cemaatinden Mehmet Gök velilere seslenerek, herkesin çocuğuna sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Gök, "Bugün burada olan olay hepimizi üzmüştür. Bu hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan belli bir miktarda para çalınmış. Camimizin inşaat çalışması devam ediyor. Lütfen buna sahip çıksınlar. Tabi emniyet güçlerimizden de Allah razı olsun onlar da gereken çalışmayı yapacaklar. Ben sadece bir cemaat olarak diyorum, lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Yarın bir gün bu çocuklarımızın terörist olmayacakları ne malum. Çalınan Takiben 9 bin 500 lira bir paradır. Gördüğümüz kadarıyla kamerada görülen hırsızlığı yapan 3 kişilermiş. 3 hırsızda çocuk yaşta denilecek kişiler. Bu olayı nasıl planlıyorlar nasıl yapıyorlar onu biz bilemeyiz. Emniyet güçlerimiz onu bilir. Bizimki sadece anne ve babalar bu çocuklarınıza lütfen sahip çıkalım. Bu çocuklar yarın başka bir gün onlarında başını yakmasın" ifadelerini kullandı.

Çocuk hırsızların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Süleymaniye Mahallesi, Şanlıurfa, Haliliye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
DÜRBÜNLÜ:Diyanete devletin verdiği para 10 trilyon, Demek ki Diyabet Camilerinden milletine iyi hizmet edemiyor. İslam Dininin güzellliklerini anlatamıyor. İnsanlar camiye gitmiyor ise bunun sorumlusu o caminin imamıdır İmam maaş alıp mesaiye giden memur olursa dini TEBLİĞ edecek kim kalır?Teknoloji bakanlığına 4, 5 milyon. Diyanet git gide Ortaçağ avupasında olduğu gibi Kiliselerin yapısına dönüşecek bu gidişle.
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