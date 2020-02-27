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Camide gençlik buluşmaları

Kütahya'nın Emet Çavuşoğlu Camii'nde her hafta salı akşamları gençliğin önündeki engeller, arkadaş seçimi konularını içeren gençlik buluşmaları adı altında sohbet programı düzenlendiği bildirildi.

27.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:13Camide gençlik buluşmaları
'nın Çavuşoğlu Camii'nde her hafta salı akşamları gençliğin önündeki engeller, arkadaş seçimi konularını içeren gençlik buluşmaları adı altında sohbet programı düzenlendiği bildirildi.

Emet ilçesinde 2. Etap TOKİ binalarının yanında bulunan Çavuşoğlu camii İmamı Yusuf Sönmez, yaptığı açıklamada, "Her hafta salı günleri gençlik buluşmaları adı altında toplanıyoruz. Gençlerimize, gençliğin önündeki engeller, arkadaş seçimi, uyuşturucu madde zararları ve sigara içmenin vucutta yol açtığı zararları konuşuyoruz. Cami Müezzinimiz Hakkı Öztürk ile birlikte gençlerimize, Peygamber efendimizin hayatını ve İslam dininin hangi zorluklarla dünyaya yayıldığını anlatıyoruz. Gençlerimizin sorduğu soruları cevaplıyor onların dinimiz konusunda bilmek istediği tüm bilgileri veriyoruz. Hem güncel konular, hemde dini konuları içeren bu sohbetlere katılım her hafta artıyor. Amacımız gençlerimize dinimizi en iyi şekilde anlatırken normal yaşamda nelerin zararlı olduğunuda onlara anlatmak" diye konuştu. - KÜTAHYA

Yusuf Sönmez, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

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