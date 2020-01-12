Camide imamla müezzinin kavgasına soruşturma

ÇORUM 'da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam F.Y. (32) ile müezzin H.T. (50) hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, müezzin ve imanın görev yerlerinin değiştirildiği belirtildi.

Olay, 5 Ocak'ta Ulukavak Mahallesi'ndeki Kahraman Çavuş Ölçek Camii'nde meydana geldi. Sabah namazı kılındıktan sonra camideki imam odasında Kuran okuyan müezzin H.T. ile dışarı çıkarken odanın kapısını açık bıraktığını iddia ettiği imam F.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, imam ve müezzin tekme tokat birbirine girdi. Cemaatin araya girerek tarafları ayırdı. Kavgada kulak ve yüz kısmından yaralanan imam ve müezzin, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Karşılıklı darp raporu alan ikili, karakola da giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

'İMAM ODASINDA BENİ DARBETTİ

Müezzin H.T.'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Olayın olduğu gün sabah namazını kılmak için camiye geldim. Ezan okunduktan sonda cami içerisindeki imam odasına geçtim, sonra Kuran okumaya başladım. İmam F.Y., bulunduğum odanın kapısını açıp dışarıya çıktı. Ben de kendisine odanın kapısını kapatmasını söyledim. İmam F.Y., bana doğru kışkırtıcı hareketlerde bulundu. Ben de kendisine bu hareketlerinin sıkıntı oluşturduğunu, yaptıklarının hiç hoş olmadığını söylediğimde, üzerime yürüdü ve beni darbetmeye başladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım ve ona vurup vurmadığımı hatırlamıyorum. Sonra kavga bitti ve hastaneye giderek, darp raporu aldım. Şikayetçiyim" dedi.

'BANA 'SENİ PARÇALARIM' DEDİ'

İmam F.Y., ise ifadesinde olay anını anlatarak, "Olay günü sabah namazını kıldırmak için görevli olduğum camiye gittim. Camide müezzin olarak görev yapan H.T., sabah namazının sünnetini kılıp Kuran okumak için caminin diğer bir bölümüne geçtiğim sırada, bana 'seni parçalarım' dedi. Ben de geri dönüp, 'beni neden parçalıyorsun' diye sordum. Sonra birden bana yumruk atıp, darbetmeye başladı. Ben de kendisini ittim ve yumruk attım. Sonra kavga sonlandı ve ben kendimi dışarıya attım, baktık ki, yüz kısmımdan kan geliyor. Hemen hastaneye gittim ve darp raporu altım. Ben bu kişiden şikayetçiyim" ifadelerinde bulundu.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ