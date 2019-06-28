28.06.2019 16:17
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Camide kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın yardımına 112'ya ait ambulans helikopter yetişti.

Samsun 'da cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı adamın yardımına 112'ya ait ambulans helikopter yetişti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cuma namazı sırasında camide kalp krizi geçirdiği öğrenilen 74 yaşındaki Muharrem Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Muharrem Ş. için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Samsun'dan havalanan ambulans helikopter Muharrem Ş.'yi İlkadım ilçesindeki helikopter pistine getirdi ve yaşlı adam buradan kara ambulansına nakledilip özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun , Kalp Krizi , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:37 Şanlıurfa'da 44 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16:37 Ereğli'de hububat ekili arazide yangın
16:37 Antakya Öğretmenevi'nde korkutan yangın
16:36 Göçmen sağlığı merkezlerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli adliyede
16:26 Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 yaralı
16:25 Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası olan katil yakalandı
16:24 Eski karısını barışmadığı için öldürmüş