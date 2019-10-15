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Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandı

Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı polisin yaptığı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.

15.10.2019 12:53
Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te camide namaz kılan kadının kadının çantasını çalarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen H.H.Ç ile olayla ilgili olan 2 arkadaşı polisin yaptığı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Seferpaşa Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi üzerindeki Alauddevle Cami'de 10 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen akıl almaz hırsızlık olayında Sakarya'dan Gaziantep'e gezi için gelen Şükran Perçin'in çantası namaz kılarken çalınmıştı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşgalini belirlediği hırsızın eşgalini tespit etti. Daha sonra kimliğini de belirleyen ekipler, olayı gerçekleştiren H.H.Ç ve olayda yardımcı oldukları belirlenen B.M. ve S.S.C'yi gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına aldı.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi
Camide namaz kılan kadının çantasını alan şahıslar yakalandı

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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